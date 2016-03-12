Судебное заседание по продлению меры пресечения пасынку Фирташа снова перенесено

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял с учетом заявления его адвоката о том, что Калиновскому сегодня была сделана плановая операция. В подтверждение своих слов адвокат предоставил суду соответствующие справки из медицинского учреждения.

Читайте такжеСовершившего смертельное ДТП экс-пасынка Фирташа оставили под стражейСуд, изучив документы и заслушав мнения сторон-участниц процесса, принял решение перенести судебное заседание на 13.00 14 марта, а также обязал руководство больницы, где находится Калиновский, обеспечить проведение заседания в режиме видео-конференции.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Калиновскому была оставлена мера пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе.

Ему инкриминируется умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Справка УНИАН. Авария с участием Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла 30 мая 2007 года около 5 часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Прокуратура тогда возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее гибели двух человек) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре того года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП. После этого прокуратура Киева объявила его в розыск и направила пограничникам запрет на его выезд за границу.

29 сентября 2015 года Калиновского задержали в Киеве.

12 ноября 2015 года срок досудебного следствия по уголовному производству Генеральной прокуратурой был продлен на шесть месяцев, то есть до 29 марта 2016 года. 11 января 2016 года срок содержания Калиновского под стражей продлен до 10 марта текущего года. Вину в инкриминируемых ему преступлениях Калиновский не признал.