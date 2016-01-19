Беглому экс-пасынку Фирташа грозит до 10 лет тюрьмы

Пасынку украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Сергею Калиновскому, виновнику резонансного ДТП, в котором в 2007 году погибли два человека, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

На сайте Министерства внутренних дел Украины отмечается, что Калиновскому сообщено «о подозрении в окончательной редакции по признакам ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины».

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Частью 3 статьи 286 за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Частью 2 ст. 345 за умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, авария с участием Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ - произошла 30 мая 2007 года около 5 часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигули", служащий Внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по ст. 345 ч. 2 (нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре того же года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП. После этого прокуратура Киева объявила его в розыск и направила пограничникам запрет на его выезд за границу.

29 сентября 2015 года Калиновского задержали в Киеве.

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20 мая 2015 года Генеральной прокуратурой Украины расследование уголовного производства, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований, было поручено Главному следственному управлению МВД Украины.

12 ноября 2015 года срок досудебного следствия в уголовном производстве Генеральной прокуратурой продлен до шести месяцев, то есть до 29 марта 2016 года. 11 января 2016 года срок содержания Калиновского под стражей продлен до 10 марта текущего года. Вину в инкриминируемых ему преступлениях Калиновский не признал.