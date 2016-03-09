На "Широком лане" подорвался искатель металлолома, полиция расследует как умышленное убийство

Как сообщает Главное управление полиции в Николаевской области, около 18:00 8 марта в Николаевское отделение Очаковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на территории Широколановского полигона в результате взрыва погиб человек.

Как выяснилось, двое жителей одного из сел Березанского района приехали к указанному месту в поисках металлолома. Мужчины ходили не вместе по полю, каждый из них занимался "делом" самостоятельно.

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"24-летний парень периодически искал взглядом своего старшего товарища, который находился достаточно далеко, и, взглянув в очередной раз на силуэт односельчанина, через минуту услышал взрыв. Оценив, что трагедия произошла на том месте, где он только что видел своего товарища, парень быстро сообщил о случившемся председателю сельсовета", - сказано в сообщении.

Правоохранители нашли тело 49-летнего погибшего. Осмотрев место происшествия, предварительно было установлено, что взорвался снаряд РПГ-7, при этом вероятно, потерпевший держал его в руках.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы и исследований.

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