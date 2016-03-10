Суд назначил на 21 марта рассмотрение дела "бриллиантовых" прокуроров

Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление приняла сегодня коллегия судей Голосеевского райсуда.

В то же время суд отказал защитникам обвиняемых экс-прокуроров Корнийца, Шапакина и предпринимателя Валерия Гибаленко в возвращении материалов дела с обвинительным актом на доработку в Генеральную прокуратуру.

Судебное заседание должно состояться 21 марта в 09.30.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс.,а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых" прокуроров в суд.

Сторону обвинения в судебном рассмотрении дела против "бриллиантовых" прокуроров было поручено возглавить заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе.