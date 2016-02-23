СМИ сообщили о массовом увольнении в деле "бриллиантовых прокуроров", в ГПУ опровергают
СМИ сообщают, что прокуроров и следователей, которые занимались делом так называемых "бриллиантовых прокуроров" Шапакина и Корнийца, уволили из Генпрокуратуры.
"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что прокуроров и следователей, которые расследовали дело бывшего заместителя Главного следственного Управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина и бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, уволили из Генеральной прокуратуры.
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В то же время прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в комментарии изданию опроверг информацию об увольнении.
"Генпрокуратура официально сообщает, что ни один из прокуроров и следователей прокуратуры, которые занимались следствием по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров" – Корнийца и Шапакина, - не уволены с занимаемых должностей и продолжают находиться в штате", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, Корнийца и Шапакина задержали за получение взятки 5 июля 2015 года.
Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Также был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.
4 января Генеральная прокуратура передала дело против так называемых «бриллиантовыхпрокуроров» в Печерский райсуд Киева.
Печерский суд не смог определить состав коллегии судей для рассмотрения дела “бриллиантовыхпрокуроров” и передал в Апелляционный суд Киева указанное уголовное производство для определения его подсудности, то есть суда, который бы мог взять его на рассмотрение.
В свою очередь Апелляционный суд направил в Высший спецсуд представление для определения подсудности дела «бриллиантовых прокуроров».