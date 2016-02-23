СМИ сообщили о массовом увольнении в деле "бриллиантовых прокуроров", в ГПУ опровергают

"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что прокуроров и следователей, которые расследовали дело бывшего заместителя Главного следственного Управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина и бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, уволили из Генеральной прокуратуры.

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В то же время прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в комментарии изданию опроверг информацию об увольнении.

"Генпрокуратура официально сообщает, что ни один из прокуроров и следователей прокуратуры, которые занимались следствием по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров" – Корнийца и Шапакина, - не уволены с занимаемых должностей и продолжают находиться в штате", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Корнийца и Шапакина задержали за получение взятки 5 июля 2015 года.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Также был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала дело против так называемых «бриллиантовыхпрокуроров» в Печерский райсуд Киева.

Печерский суд не смог определить состав коллегии судей для рассмотрения дела “бриллиантовыхпрокуроров” и передал в Апелляционный суд Киева указанное уголовное производство для определения его подсудности, то есть суда, который бы мог взять его на рассмотрение.

В свою очередь Апелляционный суд направил в Высший спецсуд представление для определения подсудности дела «бриллиантовых прокуроров».