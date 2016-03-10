Нардепы передали письма к женщинам-политикам всего мира с просьбой помочь освободить Савченко

Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета по иностранным делам, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «Рада», передает пресс-служба БПП.

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«Мы с коллегами-депутатами Межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» вчера передали к лидерам женщинам-политикам всего мира письма-обращения с требованием освобождения Надежды Савченко путем международного давления на Российскую Федерацию», — заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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По словам депутата, одно из таких писем было передано госпоже Кондолизе Райс, которая является профессором Стэнфордского университета, имеет на своем уровне уважение и политический вес в мире, чтобы как можно активнее приобщиться к освобождению Надежды Савченко.

«Кондолиза Райс нам обещала и советовала продолжать давление на Россию. Мы так и будем делать. К сожалению, инструментов у нас не так и много, но все, которые только могут быть в наличии, мы используем для того, чтобы оказать дополнительное давление на Россию», - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также отметила, что Россия цинично и бесцеремонно врет, что мы и страны Европы, Америка, Япония, Австралия и многие другие страны, оказываем давление на них и вмешиваемся в работу суда.

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«Несмотря на обвинения со стороны России, мы прекрасно понимаем, что одного слова Путина было бы достаточно, чтобы Надежда Савченко вернулась домой, и все эти нелепые обвинения с нее были сняты», - резюмировала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНИАН, Минюст обратился к РФ с запросом о передаче Украине Сенцова, Солошенко, Кольченко, Афанасьева.