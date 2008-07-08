Николай Присяжнюк: государство уничтожает сельское население

Государственный комитет земельных ресурсов и Министерство аграрной политики проводят политику искусственного выселения людей из сел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК (фракция Партии регионов).

«Считаю ситуацию, которая сложилась вокруг отношений собственников паев и вертикально-интегрированных компаний и заинтересованности к аграрной теме в целом, актуальной. Потому что сегодня, если мы скажем, что Госкомзем вместе с МинАПК проводит политику искусственного выселения людей из сел, это мы скажем мягко. Потому что нет совсем никакой политики. Сегодня мы видим, что идет уничтожение сельского населения», - сказал он.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, Госкомзему следует проводить разъяснительную работу среди собственников паев о том, что такое рынок земли, что такое реальная стоимость аренды земли, какой должна быть реальная цена сельскохозяйственной земли.

«И какой путь, кроме вертикально-интегрированных компаний, мы сегодня видим для развития индивидуального фермерства, для приусадебного хозяйства или для сельских дворов? Мы сегодня этого не видим», - отметил глава комитета ВР.