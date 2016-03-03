Украина должна пересмотреть подходы в сфере наркополитики

«Украина нуждается в балансе государственной наркополитики между обеспечением доступа к психоактивным веществам в медицинских и научных целях и мерах по противодействию их незаконному обороту», - к такому выводу пришли ведущие украинские и международные эксперты и представители власти во время публичной дискуссии.

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«Мы говорили о ситуации в стране, какая у нас политика по наркотикам в целом и сильным обезбаливающим средствам. Это просто катастрофа. Я не знаю, как объяснить правоохранительным органам, что человек, который умирает от боли, от рака, никогда не будет продавать лекарства, которые ликвидируют боль, кому-то другому», - отметил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили в ходе дискуссии.

По его словам, одной из главных целей Министерства здравоохранения в этой сфере является обеспечение доступности лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества пациентам, которые в них нуждаются.

«Кроме того, актуальным является вопрос декриминализации потребителей наркотиков, которые хранят их в незначительном количестве без цели сбыта. Ведь сейчас в Украине в отличие от развитых стран мира предусмотрен неоправданно высокий уровень уголовной ответственности за незначительные размеры наркотических веществ, которые хранятся для собственного использования», - отметил Квиташвили, добавив, что намерен изменить эту систему, и уже работает в данном направлении в сотрудничестве с международными организациями.

Чрезмерная зарегулированность медицинского оборота контролируемых препаратов приводит к существенному ограничению доступа к необходимым лекарствам для пациентов, которые нуждаются в обезболивании, пациентов с психическими расстройствами и зависимостью. Ограничение доступности контролируемых лекарственных средств можно квалифицировать как нарушение прав человека по признаку состояния здоровья. По данным международного комитета по контролю за наркотиками, Украина имеет в 20 раз меньшие показатели назначения наркосодержащих обезболивающих препаратов, чем в Европе и в 10 раз меньше чем в целом в мире.

Представитель Всемирной Комиссии по Наркополитике, специальный посол Генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии профессор Мишель Казачкин также подчеркнул, что «запретительная парадигма и репрессивные законы – это не способ реагирования на проблему наркополитики».

Похожего мнения придерживается исполнительный директор международного фонда «Возрождение» Евгений Быстрицкий. Он убежден, что Украина должна пересмотреть подходы к государственной наркополитики: «Неэффективная и репрессивная наркополитика, которую украинское государство реализовывает в течение последних десятилетий, имеет как следствие рост эпидемий социально опасных болезней, уголовное преследование десятков тысяч людей, чьей единственной виной является их зависимость, а также неэффективно потраченные миллионы гривень налогоплательщиков».

«После многих лет колебаний по изменению еще советской по подходам наркополитики власть Украины должна наконец изменить ее в направлении уважения человеческого достоинства, соблюдение права на жизнь и здоровье», - добавил он.

И.о. председателя государственной службы контроля за наркотиками Олег Дзисяк также отметил, что усилия правоохранительных органов должны быть направлены не на борьбу с наркозависимыми людьми и преследования врачей, которые выписывают подконтрольные препараты, а на организованный наркобизнес.

«Мы должны перестать относиться к пациентам, которые требуют обезболивания, а также людям с диагнозом наркомания, как к преступникам. Это люди, которые в первую очередь нуждаются в нашей поддержке и эффективном лечении», - подчеркнул Дзисяк.

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Во время мероприятия также обсуждалась официальная позиция Украины относительно принципов реформирования отечественной наркополитики накануне участия украинской делегации в специальной сессии генеральной ассамблеи ООН по наркотикам, которая состоится в Соединенных Штатах Америки в апреле 2016 года.