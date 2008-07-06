Не заплатил за коммунальные услуги - не сядешь в самолет

Коллективное предприятие «Тернопольводоканал намерено позаимствовать опыт российских коммунальщиков в борьбе с должниками: осложнить им выезд на отдых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора КП «Тернопольводоканал» по маркетингу Александр КРЕДЕНЕЦ.

По его словам, в Омске недавно женщине, которая собралась на отдых за границу, не позволили сесть в самолет из-за неоплаченного долга за жилищно-коммунальные услуги. Лишь после того, как она позвонила по телефону родственникам, и те срочно погасили задолженность, женщина смогла отправиться в путешествие, отметил А.КРЕДЕНЕЦ.

«Аналогичную практику хотят внедрить и в Тернополе. Сейчас наши юристы работают над тем, чтобы воплотить такие же механизмы. Потому что многие наши должники тратят тысячи на отдых, но не имеют, как говорят, копейки, чтобы оплатить услуги водоснабжения», - подчеркнул заместитель директора предприятия.

Когда именно можно будет реализовать этот план, он не сообщил, лишь отметил, что юристы будут пытаться воплотить опыт российских коммунальщиков до конца лета.

Нынче среди должников КП «Тернопольводоканал» насчитывается свыше 2 тысяч абонентов.