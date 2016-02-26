Комбата ОУН посадили под домашний арест за погромы банков и офиса Ахметова в Киеве

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и присудил частичный домашний арест - с 20-х до 6-ти утра на два месяца, передает ТСН.

Суд длился пять часов. Прокуратура требовала круглосуточный арест. Коханивский себя виновным не считает. Говорит, что все сделал правильно, поэтому будет подавать апелляцию.

Читайте такжеПосле погромов в российских банках на допрос вызывают комбата "ОУН"

"Решение абсолютно несправедливое. Я не являюсь человеком, который будет прятаться, убегать из этой страны. Я ее защищаю и, громя московские банки, офис сепаратиста Рината Ахметова, я защищал свою страну, а не совершал какие-то хулиганские действия", - заявил Кохановский.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля днем в центре Киева неизвестные лица камнями побили стекла в витринах "Альфа-банка", "Сбербанка России" и в офисе украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Вскоре полиция установила самых активных участников погромов отделений российских банков. Коханивскому следователи сообщили о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.