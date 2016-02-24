Полиция установила самых активных участников погромов отделений российских банков в Киеве
Одному из них избрана мера пресечения – круглосуточный арест с использованием электронного средства контроля.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Процесс вручения повесток активным участникам погромов продолжается", - говорится в сообщении.
В Нацполиции напомнили, что в производстве следственного отдела Шевченковского управления полиции находятся три уголовных производства по факту погромов в трех офисных помещениях, начатые по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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"Правоохранители установили самых активных участников этих событий, поэтому идет процесс их приглашение в следственные подразделения для дачи объяснений. На данный момент о подозрении в совершении указанных правонарушений объявлено трем лицам, двое из них – несовершеннолетние", - отметили в полиции.
Также сообщается, что сегодня одному из подозреваемых, 33-летнему уроженцу Республики Беларусь, судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного ареста с использованием электронного средства контроля.
Следствие в уголовном производстве продолжается.
Кроме этого в Нацполиции добавили, что около 17 часов в Шевченковское управление полиции явился на допрос Николай Кохановский, которому следователи сообщили о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля днем в центре Киева неизвестные лица камнями побили стекла в витринах российских филиалов "Альфа-банка", "Сбербанка России" и в офисе украинского бизнесмена Рината Ахметова.