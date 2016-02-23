За погромы "Альфа-банка" и "Сбербанка России" в Киеве задержали белоруса из батальона ОУН (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщили в батальоне ОУН.

Сообщается, что "Сябро" - оппозиционер из Беларуси, бежал в Украину из-за преследований режима Лукашенко, принимал активное участие в Революции Достоинства. Сейчас воюет на восточном фронте в составе Добробата ОУН.

Отмечается, что Парфенков был среди ОУНовцев, которые осуществляли атаки на офис Ахметова, а также "Сбербанка России" и "Альфа-банк".

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"Адвокат, предоставленный государством, сообщает, что предварительно задержали по ст. 296 УК ч 2 хулиганство, то есть взяли конкретно за 20 февраля, за московские банки и офис олигарха-сепара", - говорится в сообщении.

Кроме того, адвокат сообщил, что "Сябро" в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания в Киеве.

Напомним, 20 февраля в центре Киева неизвестные лица камнями разбили стекло в витринах "Альфа-банка", "Сбербанка России" и в офисе бизнесмена Рината Ахметова. Сообщалось, что по этим трем фактам были открыты уголовные производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.