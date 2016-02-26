Процесс освобождения украинских заложников разблокирован - Геращенко

Об этом на своей странице в соцсети сообщила народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко. "Еще трое украинцев - двое гражданских и один военный, сегодня освобождены. В ближайшие дни ждем освобождения четвертого заложника и работаем над этим", - отметила она.

Читайте такжеНа Донбассе из плена боевиков освобождены трое украинцев

Депутат проинформировала об освобожденных трех украинцах. "Леонид Мазанько и Виталий Чупрынин рассказывают, что были задержаны боевиками по подозрению в шпионаже только за свою проукраинскую позицию. Удерживались в плену с лета 2015 года. Ростислав был мобилизован в 2014, разыскивается с 14 июля, после плена имеет психологические проблемы. Операция по освобождению проходила при участии наблюдательной миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Важно - в ближайшие дни должен быть освобожден четвертый заложник, о чем было договорено во время последней встречи в Минске. Этот вопрос держит на личном контроле президент Украины", - сообщила Геращенко.

По словам Ирины Геращенко, еще в январе украинская сторона предложила разблокировать процесс освобождения заложников и освободить в первую очередь женщин, с тяжелыми диагнозами и болезнями. "В тюрьмах на оккупированной територии остается 4 женщины и не менее 20 украинцев с тяжелыми диагнозами. "И мы настаиваем на их первоочередном освобождении. И в этом направлении в ближайшие дни должны быть позитивные новости", - отметила она.

Она также отметила, что после сегодняшней операции освобождения в заложниках остается 131 украинец (это гражданские и военные). Она отметила, что за последнюю неделю удалось освободить 7 украинцев, которые долгие месяцы были в плену. "Но украинская сторона не считает освобождение 7 заложников прогрессом. Это - лишь разблокирование процесса. Поэтому мы настаиваем, чтобы вопросы безопасности и гуманитарные (в первую очередь, освобождение заложников) были ключевыми на встрече в Париже", - подытожила Ирина Геращенко.