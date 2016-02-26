На Черниговщине произошла утечка газа из подземного газохранилища

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

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Отмечается, что в Носовском районе на территории предприятия «Мринское управление подземного хранения газа» в газохранилище Червонопартизанское (около с. Мрин и с. Плоское) во время выполнения плановых работ по капитальному ремонту технологической скважины №70 произошла разгерметизация запорной арматуры с последующим фонтанированием газа в воздух на высоту 40-50 м. К счастью, возгорание не произошло.

Жертв и пострадавших нет. Концентрация газа в воздухе не превышает взрывоопасный порог. Чрезвычайная ситуация не повлияла на стабильное обеспечение газоснабжения пользователей.

Силами персонала газохранилища и привлеченными дополнительно руководством ПАО «Укртрансгаз» специализированными военизированными аварийно-спасательными частями противофонтанной нефтегазовой службы, а также подразделениями ГСЧС Черниговской и Полтавской областей принимаются меры по прекращению утечки газа из скважины