Сегодня Украину окутает весенним теплом до +15 градусов
08:15, 23 февраля 2016Общество
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Во вторник, 23 февраля, в Украину придет потепление.
В Украине будет по-весеннему тепло / Фото УНИАН
Наивысшую температуру обещают в южных областях – 10...15 градусов тепла, передает ТСН.
На западе столбики термометров поднимутся до отметки +12, однако сегодня там дождь.
В остальных областях будет облачно с прояснениями. Термометры покажут 8...10 градусов выше нуля.
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Напомним, накануне синоптики предупредили, что Киевщину трое суток будет поливать дождем и окутает туманом. Правоохранители призвали водителей быть осторожными на дорогах из-за ограниченной видимости.
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