Сегодня Украину окутает весенним теплом до +15 градусов

Наивысшую температуру обещают в южных областях – 10...15 градусов тепла, передает ТСН.

На западе столбики термометров поднимутся до отметки +12, однако сегодня там дождь.

В остальных областях будет облачно с прояснениями. Термометры покажут 8...10 градусов выше нуля.

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Напомним, накануне синоптики предупредили, что Киевщину трое суток будет поливать дождем и окутает туманом. Правоохранители призвали водителей быть осторожными на дорогах из-за ограниченной видимости.