Выходные в Украине начнутся похолоданием: синоптики обещают морозы и осадки

По данным синоптиков, в пятницу, 19 февраля, будет пасмурный день, местами пройдут дожди, передает ТСН.

На западе страны воздух прогреется до +5 градусов. На Закарпатье столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

В южном и северном регионах ожидается от 2 до 5 градусов с отметкой "плюс". В центре и на востоке будет прохладнее всего – от -2 до 0.

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Выходные в Украине начнутся похолоданием. До -2 градусов синоптики прогнозируют в северных областях. В центральном и восточном регионах термометры покажут 0...+1 градус. На юге страны воздух прогреется до +3 градусов на материковой части, а вот в Крыму обещают до +8 градусов тепла и дождь.

Осадки ожидаются и в западных областях. Там будет мокрый снег с дождем. Термометры покажут +2...+3 градуса.