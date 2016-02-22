В Днепропетровске в рамках декоммунизации переименовали ряд центральных улиц и парк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского городского совета, в целом в городе переименованы 322 объекта. Последнее распоряжение о новых названиях для 6 улиц и сквера мэр Днепропетровска Борис Филатов подписал 19 февраля.

Согласно документу, главный проспект Днепропетровска будет носить имя Дмитрия Яворницкого вместо Карла Маркса, проспект Кирова переименован в проспект Александра Поля, ул. Ленина вернули историческое название - Воскресенская, ул. Шаумяна переименована в ул. Архитектора Дольника. Все указанные топонимические объекты расположены в центре города.

Читайте такжеВ честь волонтеров, добровольцев и защитников: в Чернигове переименовали улицы в рамках декоммунизации

Также парк Ленинского комсомола будет называться парк Зеленая Роща.

Согласно распоряжению, и.о. городского головы от 24 ноября 2015 года в рамках декоммунизации получили новые названия 5 из 8 районов Днепропетровска. Так, Октябрьский район переименован в Соборный, Кировский - в Центральный, Бабушкинский - в Шевченковский, Ленинский - в Новокодакский, Красногвардейский - в Чечеловский район.

В то же время, по информации горсовета, сейчас в Днепропетровске остается около 40 коммунистических символов. Большинство из них - мемориальные таблички. Также до сих пор не демонтированы памятники советским деятелям Михаилу Калинину и Сергею Кирову.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2015 года подписал законы о декоммунизации. В частности, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Законы были приняты парламентом 9 апреля 2015 года.