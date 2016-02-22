В Лисичанске по частям снесли памятник Ленину (видео)
В Лисичанске, являющемся вторым по величине городом на подконтрольной Украине части Луганской области, демонтировали памятник Ленину.
Как сообщает "Лисичанск-Online", специалисты при помощи специальной техники демонтировали сегодня памятник Ленину на центральной площади города.
Огромный 150-тонный монумент разбирали постепенно по блокам.
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Лисичанский горсовет решил демонтировать памятник "вождю пролетариата" в рамках выполнения закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов еще в сентябре 2015 года, однако решение было выполнено лишь сейчас.
В конце декабря памятник был облит краской, а на нем появилась надпись "Я палач Украины".
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