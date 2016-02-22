В Лисичанске по частям снесли памятник Ленину (видео)

Как сообщает "Лисичанск-Online", специалисты при помощи специальной техники демонтировали сегодня памятник Ленину на центральной площади города.

Огромный 150-тонный монумент разбирали постепенно по блокам.

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Лисичанский горсовет решил демонтировать памятник "вождю пролетариата" в рамках выполнения закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов еще в сентябре 2015 года, однако решение было выполнено лишь сейчас.

В конце декабря памятник был облит краской, а на нем появилась надпись "Я палач Украины".

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