В оккупированном Крыму готовятся к ЧС из-за дефицита пресной воды

Как передает "Крыминформ", сегодня было опубликовано соответствующее распоряжение оккупационных "властей".

"Ввести в Республике Крым режим повышенной готовности органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС... в связи с угрозой чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня реагирования", – говорится в документе за подписью самозваного "главы" Крыма Сергея Аксенова.

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Для координации действий создается межведомственный штаб, задачей которого является решение проблемы обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения Керчи, Феодосии и Ленинского района.

Как отмечают оккупационные "власти" Крыма, дефицит связан с прекращением подачи воды Украиной из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу в наливные водохранилища в 2014 году.

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