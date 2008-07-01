Тимошенко согласилась возглавлять предпринимателей
Пусть даже не одна
Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины возобновил работу и провел первое организационное заседание. Сопредседателями Совета стали премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и руководитель общественной организации Совета предпринимателей Оксана ПРОДАН.
Об этом УНИАН сообщило управление в связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины
Согласно сообщению, цель Совета - создание условий для улучшения инвестиционного климата в Украине. Предусматривается, что Совет предпринимателей на базе предложений бизнес-структур и профильных ассоциаций будет разрабатывать предложения к проектам правительственных постановлений, приказов министерств, законопроектов, которые станут основой правительственных решений.
В 2005 году благодаря работе Совета предпринимателей были упразднены 5 тыс. регуляторных актов, которые мешали развиваться малому и среднему бизнесу.