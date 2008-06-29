Ума Турман обручилась с миллионером (фото)

Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла», актриса Ума Турман, вновь собралась замуж. Она и ее избранник, швейцарский финансист-миллионер Арпад Буссон, объявили о своей помолвке на днях.

Впервые о романе голливудской звезды и швейцарского миллионера стало известно прошлым летом, когда они были замечены на ужине в одном из ресторанов Милана. Если помолвка действительно перейдет в свадьбу, то для 38-летней Турман это будет уже третий брак. Ранее она была замужем за актерами Гэри Олдменом (развелись в 1992 году) и Итаном Хоуком (развелись в 2004 году). От брака с Хоуком у нее есть 6-летний сын и 9-летняя дочь. Арпад Буссон до 2005 года был женат на супермодели Эль Макферсон, которая родила ему двоих сыновей (им 10 и 5 лет).

Газета.ру