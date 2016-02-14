Чубаров поддержал гражданскую инициативу по блокированию российских фур в Украине

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Абсолютно поддерживаю гражданскую инициативу сограждан в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях, заблокировавших на территории своих областей транзит грузового транспорта, принадлежащих юридическим и физическим лицам Российской Федерации, а также иного транспорта, перевозящих грузы российских кампаний или в адрес российских кампаний», - отметил он.

Читайте такжеВ Житомирской области активисты также начали блокировать российские фуры (фото)Он считает, что это «вполне ответственная позиция гражданского общества Украины в ответ на полный запрет РФ на транзит товаров из Украины через свою территорию, введенный с 4 января 2016 года».

«Россия, оккупировавшая Крым и развязавшая войну на Востоке Украины, должна быть полностью изолирована от цивилизованного мира до того времени, пока последний российский солдат не покинет территорию независимой Украины в ее международно признанных границах, включая Крым», - заявил Чубаров.

При этом, по его мнению, необходимо провести переговоры с активистами гражданского общества Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии об организации ими подобных акций на территориях своих государств.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля на Волыни, Буковине, Прикарпатье и Закарпатье активисты блокировали проезд российским грузовикам, которые направляются из Беларуси по территории Украины.

Бессрочную акцию по блокированию въезда в Украину грузовых автомобилей с российскими номерами и товарами начали и в Житомирской области на пропускном пункте "Выступовичи".