Индекс деловых настроений в зоне евро в июне снизился

Индекс деловых настроений в странах зоны обращения единой европейской валюты (евро) в июне 2008 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,5 пункта и составил 94,6 пункта. Такие данные содержатся в докладе Еврокомиссии. При этом индекс деловых настроений в 27 странах Евросоюза в июне с.г. понизился на 2,7 пункта - до 94,9 пункта.

Наиболее значительное снижение индекса деловых настроений в июне 2008 г. наблюдалось в Испании (6,2 пункта), Франции (2,7), Германии (1,5) и Италии (0,1).

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