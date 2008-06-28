Катастрофа в Судане: МИД проверяет информацию о погибших украинцах

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном присутствии украинцев на борту самолета, потерпевшего аварию в Судане.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В МИД отмечают, что пока нет данных, которые бы подтверждали или опровергали тот факт, что на борту самолета находились четыре украинца.

“На данное время информации нет, мы ожидаем данных от консульского учреждения”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вчера российское издание Лента.ру со ссылкой на AFP распространило информацию, что в Судане в результате аварии грузового самолета АН-12 погибли семь человек. Из семи погибших четверо были гражданами Украины, один армянин, остальные – граждане Судана. Как сообщил представитель властей по гражданской авиации Абдель ХАФИЗ, одному члену экипажа, гражданину Судана, удалось выжить.

Он также отметил, что инцидент произошел через час после вылета самолета из аэропорта Хартума. По его словам, пилот самолета связался с диспетчерами и запросил разрешения снизить высоту полета, учитывая неблагоприятные погодные условия. Однако вскоре после этого связь с экипажем была утрачена.