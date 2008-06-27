Долги украинцев оценили в 424 миллиарда

Долг украинцев в общей сложности составляет 424 млрд. грн. При этом одной самых существенных остается задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. На начало мая она хотя и уменьшилась на 5%, но составила 7,772 млрд. грн, отмечают эксперты газеты «Комментарии».

Издание со ссылкой на ГлавКРУ пишет, что в прошлом году отечественные коммунальные предприятия отключили от теплоснабжения 4 тыс. должников, а 65,7 тыс. абонентам (2%) за долги перекрыли воду.

В докладе ГлавКРУ отмечается, что существующие технологии не позволяют лишать коммунальных услуг большинство должников.

«Таким образом, на сегодняшний день отсутствует действенный механизм, который мог бы обеспечить полноту расчетов. Тем более, если учесть, что мораторий на взимание пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг был введен еще в 1996 году. И будет действовать до полного погашения зарплатных долгов. А они, кажется, вообще неистребимы. По данным Госкомстата, на 1 апреля их сумма составила 692,4 млн. грн.», - пишет издание.

Среди финансовых учреждений больше всего украинцы одалживали у банков. По данным Нацбанка, кредитование физлиц в 2007 году выросло на 97,8%, превысив 155,54 млрд. грн. На конец прошлого года сумма кредитов, выданных кредитными союзами, достигла 4,5 млрд. грн., увеличившись по сравнению с 2006 годом на 74% (2,6 млрд. грн.). Более мелкими суммами граждане разживались в ломбардах, одолжив у них в общей сложности более 1,4 млрд. грн.

«Впрочем, самым главным провокатором, толкающим украинцев в долговую яму, остается власть. Именно она из года в год увеличивает государственный долг, который в итоге ложится на каждого гражданина», - пишет издание.

Согласно информации Министерства финансов, по состоянию на 30 апреля этого года прямой и гарантированный долг Украины составлял чуть более 17, 606 млрд. долл., или 88, 911 млрд. грн. В ближайшее время Минфин намерен выйти на внешний долговой рынок и привлечь еще 0,5 млрд. долл. для финансирования бюджетного дефицита. «В итоге, все одолженные средства лягут на плечи будущих поколений», - отмечает газета.