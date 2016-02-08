Ярош: Ахметов был одним из тех, кто культивировал "особый статус донбассян"

Об этом заявил на встрече с жителями Мариуполя внефракционный народный депутат, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, передает портал Mariupol.tv.

Если бы не Ахметов, на Донбассе не было бы такого кровавого конфликта, считает нардеп.

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"Все те действия, которые десятки лет происходили на Донбассе, весь этот особый статус "донбассян", его же давно культивировали. И очень провоцировались все так называемые сорта украинцев. И в этом есть и его заслуга", - заявил Ярош.

«Для меня такие люди – это практически враги», - подытожил нардеп.

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Отметим, что с начала конфликта на востоке Украины Ахметов создал Гуманитарный штаб, который оказывает продуктовую, психологическую и адресную медицинскую помощь на Донбассе, в том числе на оккупированных территориях.

Как сообщает УНИАН, 11 ноября Ярош объявил о выходе из "Правого сектора". Депутат подчеркнул, что он категорически отрицает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов". Вместе с Ярошем из "Правого сектора" вышли 5-й и 8-й батальоны, а также 15-й запасной батальон ДУКа (Харьковская область) и медицинский батальон "Госпитальеры".

В "Правом секторе" заявили, что Ярош не ослабил движение своим уходом. В организации пожелали бывшему лидеру и его единомышленникам успехов в революционной деятельности. Позже бойцы предложили ему лично возглавить Добровольческий украинский корпус "Правый сектор", на что он согласился.

28 декабря Ярош объявил о создании нового общественно-политического движения.