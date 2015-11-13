Ярош прокомментировал собственную отставку и призвал бойцов определить будущее "Правого сектора"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Комментируя свою отставку Ярош отметил: «Ничего катастрофического для Правого сектора в этой отставке нет: наша организация, с момента своего основания делала ставку не на личность, а на украинскую национальную идею и идеологию украинского национализма».

При этом он подчеркнул, что не намерен вступать в другие политические силы. «Я не рассматривал и не рассматриваю возможного своего участия в каких-либо других политических и общественных организациях. Ничего лучше, чем Правый сектор, по моему субъективному мнению, в двадцать первом веке украинцы не создали», - написал Ярош.

Он рекомендовал «активу и бойцам «Правого сектора» «выдохнуть», осмыслить пройденный путь и попытаться четко определить наше будущее. При этом, надо пользоваться главными критериями - Бог, Украина, Свобода».

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По его словам, «много злободневных вопросов может быть решено на Всеукраинском съезде движения, участниками которого должны быть представители всех без исключения структурных подразделений национально-освободительного движения, всех областей, делегации от наших зарубежных представительств». «Но чтобы съезд имел результат, необходимо уже сейчас сформировать рабочие группы, которые бы подготовили и предложили делегатам конкретные решения, касающиеся международной политики, программы Украинского государства, реформирования различных отраслей общественной жизни, взгляд националистов на социально-экономическое развитие, реформирование силовых государственных структур и т.д», - сообщил Ярош.

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По его мнению, съезд, который мог бы состояться в конце января следующего года, должен определить стратегию и тактику «Правого сектора», прописать задачи подразделений, избрать эффективное управление и очиститься от «случайных людей».

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Также Ярош рекомендовал немедленно создать Всеукраинскую рабочую группу по подготовке к проведению съезда «Правого сектора».

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Ярош объявил о сложении полномочий лидера «Правого сектора».