Деканоидзе прогнозирует, что переаттестация полицейских закончится через полгода

Об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас мы завершаем процесс в Хмельницкой области. Запускаем меньшие области сравнительно, то есть Волынь, вскоре будет Западная Украина. Потом Одесса, Николаев, Харьков. Пойдет вот так. А я так думаю, что через шесть месяцев переаттестация закончится", - отметила она.

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Кроме того, Деканоидзе, отвечая на вопрос о статистике "отсеянных" во время переаттестации, заявила, что такую информацию озвучат уже через 3-4 дня во время брифинга. "Потому что все в ожидании статистики, например, по нашим сотрудникам, по "отсеянным", какие люди, руководители и так далее", - отметила она.

Ранее руководитель Центра исследования правоохранительной деятельности Олег Мартыненко предположил, что уволенные после непрохождения аттестации правоохранители могут "пополнить черный рынок труда, где никто не платит налоги, или искать работу в криминальных структурах".