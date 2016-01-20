Реформа МВД оставит без работы 52 тысячи милиционеров, которые будут искать чем заняться в криминальных структурах - СМИ

Об этом заявил председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров, говорится в статье украинской редакции "Немецкой волны". Он отметил, что трудоустройство уволенных работников правоохранительных органов является серьезной проблемой.

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Как отмечают эксперты, много правоохранителей, которые приходят на переаттестацию, имеют крайне низкую профессиональную подготовку. Кроме этого, большинство бывших правоохранителей имеют узкоспециализированные знания и владеют специальными навыками, которые в гражданской жизни трудно применить, особенно когда рынок труда перенасыщен, как в настоящее время в Украине.

Руководитель Центра исследования правоохранительной деятельности Олег Мартыненко предположил, что уволенные правоохранители могут "пополнить черный рынок труда, где никто не платит налоги, или искать работу в криминальных структурах".

Между тем, как отмечается в статье, немало уже уволенных работников правоохранительных органов надеются на суд. Они объединяются в соцсетях , где обсуждают возможности обжалования решений МВД об увольнении и пути возвращения на службу уже в ряды Национальной полиции через суд.