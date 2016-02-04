В Украине от гриппа умерли уже 192 человека - Минздрав

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, среди умерших - трое детей в возрасте до 17 лет, а также беременная женщина.

с начала эпидемического сезона (с 28 сентября 2015 года по 2 февраля 2016 года) в Украине было зарегистрировано более 3,2 миллиона больных гриппом и ОРВИ, переболело 8,3% населения.

Из общего количества заболевших 62,8% составляют дети в возрасте до 17 лет.

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Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется в Киевской области и Киеве, где переболело соответственно 14,1% и 11,9% населения. Самый низкий уровень заболеваемости - в Закарпатской (5,2%) и Харьковской (3,6%) областях.

За последние сутки заболели более 65 тыс. человек, из них 50% дети в возрасте до 17 лет.

На четвертой неделе 2016 года в 19 областях и Киеве показатели заболеваемости гриппом превысили эпидемические пороги, в частности в 11 областях – более чем на 50%.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области – 34, в Винницкой – 13, Запорожской – 12, в Черкасской – 13, Ривненской – 11, в Киеве – 11. Из умерших за медицинской помощью своевременно обратились лишь третья часть. Проведенный анализ летальных случаев показал, что все умершие не были привиты против гриппа.

С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, вакцинировано против гриппа 124 927 человек, что составляет 0,32% общего количества населения, из них дети до 17 лет – 21%.