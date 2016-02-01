В Киеве началась эпидемия гриппа

Как сообщает пресс-служба СЭС, дата начала эпидемии 4 неделя - с 24 января по 31 января 2016 года.

Согласно сообщению, заболело за неделю всего (абсолютное число и интенсивный показатель): 35976 человек, в том числе детей: до 17 лет – 15905 ; до 1 года – 1432; 1-4 года – 6644; 5-9 лет – 4603; 10-14 лет – 2321; 15-17 лет – 905; школьники – 4933.

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Госпитализированы 1037 человек, детей – 418. Умерло с 24 января по 31 января 2016 года 14 человек.

Как отмечается, за 4 неделю с 25.01.2016 г. по 28.01.2016 г. в вирусологическую лабораторию ГУ "Киевский МЛЦ ДСЕСУ" доставлено 315 проб, из них с диагнозом пневмония - 64, грипп - 106 и ОРВИ - 145.

Методом МФА обследовано 315 из них установлено 67 положительных результатов (ПГ1 - 14, ПГ2 - 2, ПГ3 - 8, грипп А - 43 (H1N1 - 41, H3N2 - 2).