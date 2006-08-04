Киев начинает борьбу с экономической преступностью

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ инициирует полную замену менеджмента и руководителей коммунальных парковочных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сообщил сегодня журналистам.

По его словам, столичная власть начинает новую программу борьбы с экономической преступностью, которая влияет на доходы киевлян.

«Нам нужны деньги. Их воруют на парковках. Я готов принять решение хоть завтра разогнать всех парковщиков, всех руководителей парковок отправить на детектор лжи и оттуда в тюрьму. Потому что они мне надоели. Это мое кардинальное решение по парковкам, где деньги идут в основном в карман», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Рассматриваются два варианта решения данной проблемы: полная замена руководства предприятий или же централизованное руководство работой парковок с Киевской городской государственной администрации, т.е. передача их из районов городу.

По официальным отчетам чистой прибыли предприятий, которыми располагает мэр, выходит, что доходы с парковок очень низкие, около 20 тыс. грн. в год, а это говорит о том, что на одно паркоместо заезжает всего одна или даже пол машины в день.

В связи с этим мэр Киева требует от всех руководителей согласия на прохождение детектора лжи и настаивает на их полной смене, как по причине неэффективного руководства, так и по возможным хищениям.

«Принято решение, сегодня оно будет опубликовано, и все пойдут на детектор лжи. И пусть он (руководитель предприятия – УНИАН) расскажет, сколько он ворует денег», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что власти города будут бороться не только с руководителями предприятий, которые занимаются парковками, а будет брать под контроль по очереди и другие коммунальные предприятия города и районов.

Советник мэра – и.о. первого заместителя главы КМДА Денис БАСС, комментируя заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, сообщил, что уже в ближайшее время будет организована ревизия в районах коммунальных парковочных предприятий и власти города будут поднимать вопрос о полной замене менеджмента этих парковок.