Работу с Shelton Canada Corp и CBM Oil остановили по команде Тимошенко

ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) приостановил договоры о совместной деятельности с канадской Shelton Canada Corp и британской CBM Oil о совместной разработке западной части шельфа Черного моря.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил секретарь Межведомственной комиссии при Совете национальной безопасности и обороны Украины, заместитель секретаря СНБО Борис СОБОЛЕВ.

«По поручению правительства «Черноморнефтегаз» приостановил договоры о совместной деятельности с канадской и британской компанией», – сказал Борис Соболев, отметив при этом, что указанные компании заключили договоры с «Черноморнефтегазом» по разработке западной части шельфа Черного моря.

Б. СОБОЛЕВ уточнил, что одна из компаний - это британская CBM Oil.

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" и CBM Oil подписали меморандум о намерениях относительно сотрудничества с целью геологического изучения и опытно-промышленной разработки нефтегазоносных недр на шельфе Черного моря.

На первом этапе реализации проекта CBM Oil планировала инвестировать 25-30 млн. долл. в бурение разведочных скважин на структуре Гордиевича (шельф западной части Крыма).

«Черноморрнефтегаз» и Shelton Canada Corp совместно разрабатывают Западно-Бирючью площадь Черноморского шельфа.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

В 2007 году «Черноморнефтегаз» сократил чистую прибыль в 20,6 раза, по сравнению с 2006 годом, до 7,059 млн. грн.

Компания CBM Oil была основана в 2004 году для разработки перспективных проектов на Каспийском, Черном и Средиземном морях.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании является совместная работа на территории стран СНГ. В настоящее время CBM Oil активно ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана по заключению соглашения о разделе прибыли по блоку прибрежных месторождений в Каспийском море.