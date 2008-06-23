Созданная Президентом комиссия стала на сторону Vanco

Межведомственная комиссия по подготовке предложений относительно урегулирования спорных вопросов, возникших в связи с Соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между Государством Украина и компанией "Vanco International Ltd" признала юридически действующим соглашение о разделе продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил секретарь комиссии, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Борис СОБОЛЕВ.

«Главным выводом специалистов, входивших в комиссию, является то, что соглашение (СРП - УНИАН) является действительным и оно юридически действует», – сказал он, отметив при этом, что данное заключение поддержали все члены комиссии, в том числе и входившие в нее представители Кабинета министров Украины - министр юстиции Николай ОНИЩУК, министр охраны окружающей природной среды Григорий ФИЛИПЧУК, а также министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

Б.СОБОЛЕВ отметил, что в ходе исследования материалов, связанных с соглашением, комиссия подтвердила, что Vanco Prуckerchenska Ltd. является аффилированной компанией Vanсo International Ltd (Хьюстон, США).

Кроме того, в ходе рассмотрения Vanсo International Ltd представила необходимые доказательства того, что располагает финансовыми и техническими ресурсами для ведения работ на глубоководном шельфе. В частности, членам комиссии была представлена банковская гарантия известного международного финансового учреждения, которое готово выступить поручителем финансового обеспечения плана доразведочных работ на шельфе в 2008 году.

Б.СОБОЛЕВ добавил также, что в своих выводах межведомственная комиссия при СНБО предложила дать оценку бездеятельности должностных лиц, входивших в состав Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции при Кабмине, которую возглавляет первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ.

«Действия комиссии, которую долгое время Кабинет министров просто не создавал, мы однозначно квалифицируем как бездеятельность должностных лиц относительно невыполнения соглашения между государством Украиной и компанией Vanco. Много времени было потеряно на то, чтобы выяснить то, что было выяснено предыдущими правительствами, в том числе и правительством Юлии ТИМОШЕНКО 2005 года. У нас много документов, где стоят ее подписи и стоят подписи ее заместителей, которые в целом одобрили этот проект», – сказал Б.СОБОЛЕВ.

Он также сообщил, что выводы комиссии будут представлены Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО секретарем СНБО Раисой БОГАТЫРЕВОЙ в среду, 25 июня.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Президент напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал, что в результате принятия данного решения правительства сложилась крайне опасная ситуация, осложняющая освоение углеводородного потенциала украинской части континентального шельфа, что создает угрозу энергетической безопасности Украины, существенно ухудшает инвестиционный климат и может привести к значительным финансовым убыткам для Украины, а также негативно отражается на имидже государства как надежного и предсказуемого партнера. Кроме того, СНБО признала решение правительства о прекращении соглашения с «Венко Интернешнл лимитед» не отвечающим национальным интересам Украины и создающим угрозу национальной безопасности Украины в экономической сфере.

Этим же указом Президент создал Межведомственную комиссию по подготовке предложений относительно урегулирования спорных вопросов, которые возникли в связи с соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря

Межведомственная комиссия в трехнедельный срок должна проанализировать выполнение сторонами своих обязательств по Соглашению о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией "Венко Интернешнл лтд"; провести с представителями Кабмина и компании "Венко Прикерченска Лтд" консультации относительно комплексного урегулирования всех спорных вопросов и ускорения реализации инвестиционного проекта.

Также подготовить по результатам консультаций для рассмотрения СНБО выводы и рекомендации относительно возможных мероприятий по внесудебному урегулированию спорных вопросов, возникших между сторонами в процессе выполнения Соглашения.

Кроме того, Президент направил в Конституционный Суд Украины представление с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Украины, а именно ее статье 17, распоряжения Кабмина от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».