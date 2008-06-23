У православных начинается Петров пост

У православных верующих сегодня начинается Петров пост.

Завершается этот пост всегда 12 июля - в день памяти святых апостолов Петра и Павла, в честь которых пост именуется Петровым, или апостольским. Цель поста заключается в подготовке к торжествам во имя двух первоверховных апостолов, которая практикуется верующими с первых веков христианства.

Дата начала поста зависит от даты празднования Пасхи, так как пост всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы. Поэтому продолжительность поста год от года варьируется. В этом году пост продлится 19 дней.

Петров пост считается нестрогим. Постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы.