Двоих участников драки на Драгобрате разыскивает милиция за похищение человека и разбой в Киеве - Москаль

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление председатель Закарпатской областной государственной администрации Москаль распространил сегодня, комментируя события в Апелляционном суде Закарпатской области, которые имели место в ночь на 23 января.

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«После событий в Апелляционном суде Закарпатской области в ночь на 23 января, где подсудимые с группой поддержки в присутствии судей, прокуроров и СМИ скандировали: «Москалю - смерть! Смерть! Смерть!», у меня возникло дежавю. Подобное уже было - в Германии в 1933 году. Хочу сказать, что никакого страха за свою жизнь у меня нет, я никогда не ходил с охраной и не собираюсь делать этого сейчас», - заявил Москаль.

По его словам, общественность должна четко понимать, кто является патриотом и героем, а кто занимается откровенным криминалом.

«Я не ставлю под сомнение заслуги подсудимых в зоне АТО, если они действительно есть. Просто хочу констатировать факты, которые показывают полный паралич и бездействие всей правоохранительной системы Украины. Что и приводит к преступлениям вроде тех, что произошло на Драгобрате, а также эксцессов в Апелляционном суде», - добавил Москаль.

В подтверждение этого, в своем заявлении Москаль приводит данные по двум эпизодам похищения людей, вымогательства выкупа и разбой, которые состоялись в Киеве в 2014 году, и к которым якобы причастны фигуранты конфликта на Драгобрате.

«...Указанные преступления никакого отношения к зоне боевых действий на Донбассе не имеют, так же, как и пьяная стрельба на Драгобрате. Последнее преступление стало прямым следствием бездеятельности правоохранительной системы», - добавил Москаль. Он также уточнил, что обратился к генпрокурору Украины Виктору Шокину с просьбой дать поручение объединить все указанные им эпизоды в одно уголовное производство.

По информации отдела коммуникации Главного управления национальной полиции в Закарпатской области, 22 января апелляционный суд Закарпатской области оставил под стражей 3-х из 5-ти фигурантов конфликта: мужчины по прозвищу «Педро» и «Хорват» будут оставаться под стражей до 8 марта. Также суд принял решение оставить под стражей мужчину по прозвищу «Цвик» с возможностью внесения 55,1 тыс. грн залога.

23 января суд освободил из-под стражи подозреваемых по прозвищу «Нацик» и «Бес». Их освободили из-под стражи на поруки народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 января группа лиц (около 50-80), одетых в камуфляжную форму с нашивками ДУК «Правый сектор», вместе с народным депутатом Владимиром Парасюком прибыли в зал суда для поддержки подозреваемых и спровоцировали потасовку с правоохранителями. По данному факту хулиганства было начато уголовное производство.

Справка УНИАН. 10 января во время конфликта на туристической базе Драгобрата полиция задержала пятерых вооруженных лиц, которые позиционировали себя как бойцы «Правого сектора».

По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники пришли в ресторан и требовали приготовить им еду уже после закрытия заведения. В ответ на отказ со стороны администрации лица применили физическое насилие, причинив телесные повреждения повару и охраннику.