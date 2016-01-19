Полиция опубликовала видео драки на Драгобрате

Как сообщал УНИАН, около 4 часов утра 10 января 5 пьяных граждан ворвались на турбазу "Хата магната" на Драгобрате и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Отмечалось, что пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт, чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

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В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и также были госпитализированы. На данный момент им объявлено о подозрении в хулиганстве. Четверо из них уже взяты под стражу.

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Движение «Правый сектор» подтверждает, что речь идет о его членах, однако предполагает, что их конфликт с персоналом турбазы «Хата Магната» мог возникнуть из-за якобы антиукраинских высказываний этих сотрудников, среди которых «есть выходцы с Донбасса».