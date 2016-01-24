Появилось видео, как Парасюк бросал стаканы в прокуроров во время суда по драке на Драгобрате

На видео можно увидеть, как Парасюк бросил два стакана в прокуроров после отказа судьи выпускать подозреваемого в драке Петра Ургина ("Педро"). Кроме того, народный депутат бросал у прокуроров все, что попадалось под руку, пока они не покинули зал суда.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", фигурантом которого стал Парасюк вместе с группой около 50-80 человек, одетых в камуфляжную форму с нашивками ДУК «Правый сектор». В прокуратуре отмечают, что они спровоцировали потасовку с правоохранителями, в ходе которой грубо выражались нецензурной бранью, спровоцировали драку и начали блокировать возможность конвоирования из зала суда подозреваемого, при этом повредили имущество, которое находилось в помещении Апелляционного суда Закарпатской области. В свою очередь Парасюк отметил, что он не будет прятаться за статусом народного депутата и в случае необходимости сложит мандат. Читайте такжеПарасюк на заседании антикоррупционного комитета ударил ногой представителя СБУ Писного (видео) "Вы считаете меня драчуном и хулиганом, но забияка и хулиган написал 78 законопроектов, 8 из которых уже стали законами Украины. Но проблема в том, что я, как представитель законодательной власти в стране, должен прибегнуть к акции прямого действия, чтобы добиться реальных изменений", - написал нардеп. Еще одна победа.Трое ребят на свободе. Хорват и Педро не в сизо, а в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь... Опубликовано Владимиром Парасюк - официальная спільнотой23 января 2016 г.

Двух задержанных бойцов "Правого сектора", которые были участниками драки на Драгобрате, суд отпустил на поруки народных депутатов. Одному предоставили право выйти на свободу под залог. Еще двоих оставили под стражей на 60 дней. Это решение и возмутило присутствующих на суде бойцов "ПС" и Парасюка.

Как сообщал УНИАН, около 4 часов утра 10 января 5 нетрезвых граждан ворвались на турбазу "Хата магната" на Драгобрате и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Отмечалось, что пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт, чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.