В Одессе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, есть пострадавшие (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 10:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Малиновском районе по ул. Космонавтов, 23/2 произошел взрыв бытового газа, без последующего горения.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 10:07. «В ходе разведки было установлено, что в квартире № 70, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, произошел взрыв бытового газа. Отключено электроснабжение и газоснабжение в пораженных помещениях», - рассказали в пресс-службе.

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Пострадали пожилая хозяйка квартиры и ее дочь, которые доставлены автомобилем неотложной медицинской помощи в городскую клиническую больницу № 10 с ожогами тела и дыхательных путей.

Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки двух квартир (№70 и прилегающей через стенку), выбиты двери, оконные рамы и стекла в подъезде дома. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекалось 2 пожарно-спасательных отделения и 2 единицы основной техники.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси в результате нарушения правил пользования газовой плитой. Причиненные убытки уточняются.