Взрыв газа в Украинске: жителей поврежденного дома эвакуировали (фото, видео)
Все жители поврежденного дома в Украинске Донецкой области, где произошел взрыв газа, эвакуированы, решается вопрос об их размещения.
Отмечается, что полиция продолжает осуществлять охрану поврежденного дома, чтобы предотвратить мародерство и не допустить людей на опасную территорию.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев.
Доступа на 5-й этаж, где произошел взрыв, пока нет, отметили в МВД.
Читайте такжеНа Донетчине в квартире взорвался газ, под завалами - мать с тремя маленькими детьми
Предварительно установлено, что в двухкомнатной квартире, где произошел взрыв, находились две женщины - хозяйка, 1983 года рождения, и ее подруга, 1995 г.р., а также трое детей. Женщины находились в зале, где употребляли спиртные напитки. Когда хозяйка вышла на кухню и зажгла спичку - произошел взрыв. Обе женщины и старшая девочка получили ожоги, младшие дети погибли. Отец в это время был на работе, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 15 января примерно в 9 часов утра в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома в г. Украинск произошел взрыв бытового газа. В результате были повреждены стены и окна в этой квартире и в квартирах, расположенных рядом.