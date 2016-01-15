Взрыв газа в Украинске: жителей поврежденного дома эвакуировали (фото, видео)

17:20, 15 января 2016
Общество
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Все жители поврежденного дома в Украинске Донецкой области, где произошел взрыв газа, эвакуированы, решается вопрос об их размещения.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Отмечается, что полиция продолжает осуществлять охрану поврежденного дома, чтобы предотвратить мародерство и не допустить людей на опасную территорию.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Доступа на 5-й этаж, где произошел взрыв, пока нет, отметили в МВД.

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Предварительно установлено, что в двухкомнатной квартире, где произошел взрыв, находились две женщины - хозяйка, 1983 года рождения, и ее подруга, 1995 г.р., а также трое детей. Женщины находились в зале, где употребляли спиртные напитки. Когда хозяйка вышла на кухню и зажгла спичку - произошел взрыв. Обе женщины и старшая девочка получили ожоги, младшие дети погибли. Отец в это время был на работе, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 января примерно в 9 часов утра в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома в г. Украинск произошел взрыв бытового газа. В результате были повреждены стены и окна в этой квартире и в квартирах, расположенных рядом.

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