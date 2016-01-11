Призывавшего к разгону Майдана полицейского Савкина таки оставили на службе - СМИ

Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

В ответе Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины на запрос телеканала говорится, что капрал полиции Алексей Савкин оставлен на службе в управлении патрульной полиции города Киева.

Во время Революции достоинства Савкин несколько раз допустил пренебрежительные высказывания в соцсети об участниках Евромайдана.

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В ноябре 2015 года Департамент патрульной полиции сообщил, что выявлены признаки нарушения морально-этических норм со стороны Савкина, в связи с чем он был временно отстранен от несения службы.