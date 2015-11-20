Киевского полицейского уволили за призывы к "Беркуту" разогнать Майдан

За высказывания о Евромайдане Алексея Савкина уволили из патрульной полиции Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

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"После проверки информации о том, что в период Майдана сотрудник киевской патрульной полиции Алексей Савкин восхищался зверствами "Беркута" и другими действиями против Революции достоинства, было принято решение уволить его с должности патрульного полицейского", - пишет Антон Геращенко.

"В ходе проведения собеседования А. Савкин сказал, что он в то время жил в Донецке, откуда ему пришлось в последствии уехать как беженцу, там он подвергся антиукраинской информационной пропаганде и просит это учесть при принятии решения о его дальнейшей работе в патрульной службе. Однако, руководством Департамента патрульной полиции Национальной полиции было принято решение не принимать данное оправдание во внимание, поскольку государственная служба не место для тех, кто не уважает собственный народ. Алексей Савкин уволен сегодня из рядов Национальной Полиции Украины", - добавил Геращенко.

Ранее в сети появились фото записей Савкина в Twitter, где он негативно отзывается о Евромайдане и пишет, что надо "разогнать этих бомжей". В связи с этими высказываниями его отстранили от несения службы.