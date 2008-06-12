В Полтаве Пушкину отомстили за Мазепу

В Полтаве неизвестные облили краской памятник Пушкину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Полтавы, на 5-метровый бюст было вылито две банки краски - желтого и голубого цвета.

По информации Русской общины Полтавской области, рядом с памятником на стене дома написано «Помста за Мазепу!».

Напомним, что 12 октября 2007 года в Полтаве был облит краской памятник Петру I.