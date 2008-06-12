В Полтаве Пушкину отомстили за Мазепу
13:58, 12 июня 2008Общество
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Петр пострадал первый...
В Полтаве неизвестные облили краской памятник Пушкину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Полтавы, на 5-метровый бюст было вылито две банки краски - желтого и голубого цвета.
По информации Русской общины Полтавской области, рядом с памятником на стене дома написано «Помста за Мазепу!».
Напомним, что 12 октября 2007 года в Полтаве был облит краской памятник Петру I.
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