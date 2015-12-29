Число украинцев, которые готовы терпеть трудности ради успеха реформ, уменьшилось до 33% - опрос

За год украинцев, которые готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ в стране, уменьшилось с 43% до 33%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучила директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, ссылаясь на результаты проведенного с 15 по 25 декабря опроса в рамках социологического исследования «2015-й: политические итоги и прогнозы».

Читайте такжеСоциологи: Доверие украинцев к власти за год радикально упало, лидеры доверия - волонтеры и церковь

«В декабре 2014 года всего 43% населения были готовы терпеть определенные материальные трудности ради осуществления реформ: 10% были готовы «терпеть столько, сколько нужно для успеха» и еще 33% согласны были потерпеть недолго, не больше года. Не были готовы терпеть 48%, из них 19% не верили в успех реформ, а 29% ссылались на то, что их материальное положение и так уже невыносимо. Через год, в декабре 2015 г. готовность терпеть материальные трудности ради успеха реформ уменьшилась до 33%, из них 8% населения готовы терпеть сколько будет нужно, а 25% - не долго, не больше года», - сообщила Бекешкина.

Согласно полученным данным, не готовы терпеть трудности 59% респондентов, из них 20% - не верят в успех реформ, а 39% - нет сил терпеть из-за «бедственного материального положения».

Исследование также показало, что 60% украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении. Для сравнения, 58% украинцев с таким мнением в конце прошлого года и 52% - в конце 2013 г.

В числе главных аргументов такого отношения: то, что до сих пор продолжается война на востоке Украины (73%), растут цены и тарифы на коммунальные услуги, а зарплаты нет (69%); сохраняется высокий уровень коррупции (57%); у людей нет уверенности в своем будущем (38%), «страной до сих пор правят олигархи» (31%).

В правильности направления развития событий в стране уверены в декабре 2015 г. 21% населения (22% в декабре 2014 г. и 26% в декабре 2013 г.).

Читайте такжеПочти половина украинцев не поддерживает идею досрочных выборов в Раду - опрос

Основными чувствами людей, когда они думают о будущем Украины, согласно опросу, есть надежда и тревога – по 39 % голосов. При этом «надежда» преобладает на западе и в центре страны, а «тревога» – на юге, востоке и Донбассе.

Исследование проведено Фондом демократические инициативы и Киевским международным институтом социологии. Опрошено 2040 респондентов из всех регионов Украины, за исключением АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос не проводился на временно оккупированных территориях. Погрешность выборки составляет 2,3%.