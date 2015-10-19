Более половины опрошенных украинцев готовы к протестам в случае значительного ухудшения условий жизни

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», которые представил руководитель группы Алексей Антипович.

В то же время 28% опрошенных считают, что лучше терпеть материальные трудности ради сохранения в стране порядка.

Социологи отметили, что эти показатели практически соответствуют тем, что были зафиксированы в декабре 2013 года. Тогда на протест готовы были выйти 50% опрошенных граждан, и 29% опрошенных готовы терпеть материальные трудности.

Кроме того, исследование выявило, что за последние полгода уровень поддержки роспуска парламента и назначения новых выборов в Верховную Раду вырос с 34% до 47%, а идея назначения новых выборов президента выросла с 31% до 43%.

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Также социологи отмечают, что лишь 12% респондентов считают, что недавно проголосованные изменения в бюджет, согласно которым с 1 сентября повышаются минимальная зарплата и пенсия, являются реальной заслугой правительства, которое в условиях кризиса и войны сумело найти необходимые средства на повышение социальных стандартов. В то же время 77% респондентов считают, что это скорее предвыборный пиар.

Опрос проводился с 3 по 12 октября 2015 года. Опрошено 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность исследования составляет не более 1,8%.