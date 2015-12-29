Почти половина украинцев не поддерживает идею досрочных выборов в Раду - опрос

Об этом сообщила директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, представляя результаты проведенного с 15 по 25 декабря опроса в рамках исследования «2015-й: политические итоги и прогнозы».

Согласно полученным данным, 19,9% не определились по этому вопросу.

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Согласно опросу, выразили готовность принять участие в таких выборах, если они состоятся, 56,5% респондентов. Не пошли бы на голосование 32,5%, а еще 10,9% опрошенных не ответили, приняли бы они участие в досрочных выборах.

Тем, кто был готов принять участие в досрочных выборах в парламент, задавался вопрос, за кого они бы проголосовали. Так, согласно полученным ответам, за партию «Блок Петра Порошенко» готовы отдать свои голоса 9% из числа согласных идти на голосование, за «Самопомич» - 8,7%, ВО «Батькивщина» - 7,7%, «Оппозиционный блок» – 6,5%, Радикальную партию Ляшко – 4,1%, партию «УКРОП» - 3,7%, ВО «Свобода» - 3,3% и столько же за партию «Правый сектор». Остальные предложенные партии набирают меньше одного процента голосов опрошенных.

При этом Бекешкина подчеркнула, что 40% среди тех, кто готов принять участие в выборах, еще не определились с поддержкой определенной партии.

Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии. Опрошено 2040 респондентов из всех регионов Украины, за исключением АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. Погрешность составляет 2,3%.