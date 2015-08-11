Опрос: Более половины украинцев почувствовали на себе последствия кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованные на пресс-конференции в Киеве директором фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ириной Бекешкиной.

Согласно данным опроса, 59,2% респондентов ощутили эти последствия очень серьезно, еще 36,6% - «в некоторой степени», 2,3% не почувствовали, а 1,9% затруднились ответить.

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«Эти последствия еще хуже, чем были во время финансово-экономического кризиса конца 2008 года, потому что тогда очень серьезные для себя последствия отметили в опросе 33% населения, некоторые - 46%, а 16,5% никаких последствий не почувствовали», - сообщила Бекешкина.

Опрос был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 22 по 27 июля. Всего опрошено 2011 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.