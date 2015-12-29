Командующий 92-й ОМБР узнал "Винторез" задержанного на Донбассе ГРУшника Ерофеева по особым приметам

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе допроса прокурорами Николюка ему была предъявлена на опознание бесшумная снайперская винтовки «Винторез», которая была изъята после боя у раненого Ерофеева.

Николюк в суде заявил, что это точно та винтовка, поскольку он запомнил ее особые приметы, а именно - следы от пуль на ствольной коробке.

Также полковник добавил, что увлекается оружием, и поэтому особое внимание во время задержания Ерофеева обратил на его оружие и внимательно его рассмотрел.

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Следует также отметить, что другие свидетели, которые выступали ранее в суде, которые вместе с Николюком осуществляли эвакуацию Ерофеева и Александрова, также утверждали, что при Ерофееве была найдена винтовка, однако в суде они не могли сказать точно, действительно ли это та же винтовка.

Кроме того, полковник на допросе рассказал об обстоятельствах боевого столкновения с диверсионной группой, к которой принадлежали Ерофеев и Александров, об обстоятельствах их эвакуации в больницу города Счастье.

Николюк также сообщил, что во время его разговора с Ерофеевым уже в Счастье, Ерофеев спрашивал, правда ли, что на украинской стороне воюют «негры и поляки, и что мы едим людей».

Также по словам Николюка, Ерофеев попросил, чтобы Николюк не оставлял его в больнице, - «потому что меня здесь порежут на части».

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Николюк заявил, что никакого физического или психологического воздействия на Александрова и Ерофеева никто не оказывал.

Кроме того, полковник отметил, что на время боевого столкновения с диверсионной группой Ерофеев и Александров не были военнопленными, поскольку они были задержаны не во время боевого столкновения или при помощи оружия, а уже когда они лежали раненые, и поэтому по отношению к ним было применено не взятие в плен, а эвакуация в больницу.

Также Николюк, как и предыдущие свидетели, подтвердил, что Александров и Ерофеев добровольно заявили, что они являются военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и что действовали в составе диверсионно-разведывательной группы на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.

23 декабря суд продлил срок содержания под стражей Александрова и Ерофеева до 20 февраля 2016 года в связи с тем, что ранее назначенная им мера пресечения в виде ареста истекает 2 января 2016 года.