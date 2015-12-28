"Укроборонпром" поставит армии беспилотник Spectator, разработанный студентами КПИ (фото)

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, до конца 2015 года поставит украинским военным беспилотные аппараты Spectator, говорится в сообщении концерна.

В частности, отмечается, что беспилотник был разработан студентами Киевского политехнического института и произведен на предприятии "Меридиан", входящем в состав "Укроборонпрома".

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"Украинские военные до конца 2015 года получат современные беспилотные авиационные комплексы (БПАК) "Spectator". БПАК состоят из наземной станции управления и 3 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что данные беспилотники малозаметны из-за своих размеров. Электрическая силовая установка имеет низкий уровень шума. Максимальная высота беспилотников составляет 2 км, скорость - до 120 км/ч, а продолжительность непрерывного полета - до 2 часов.

"Беспилотник не требует специальных требований к стартовой площадке и дополнительных устройств для взлета - он может стартовать даже с руки. Устройство можно дополнительно оснастить камерой дневного/ночного видения с 10-кратным зумом, тепловизионной и мультиспектральной камерами, фотокамерой высокого разрешения, датчиком радиационного фона и другим оборудованием", - подчеркнули в концерне.

В "Укроборонпроме" также отметили, что Spectator может применяться и в гражданских целях: разведывать и мониторить водные и лесные массивы, нефте- и газопроводы, государственную границу, осуществлять аэрофотосъемку и применяться в поисково-спасательных операциях.

Наземная станция БПАК обеспечивает прием и передачу сигналов для беспилотника на расстоянии до 30 км. Командно-телеметрический канал передает информацию о положении, параметры полета и координаты целей, а также обеспечивает программирование системы автоматического управлением беспилотного летательного аппарата.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" совместно с польской компанией Huta Stalowa Wola намерен в ближайшее время разработать два новых типа самоходных орудий на базе производимой в Украине бронетехники. Одним из проектов является создание 120-мм самоходного миномета на шасси БТР-4Е, а вторым - 155-мм самоходной гаубицы на базе шасси танка БМ "Оплот". Кроме того, в следующем году концерн представит модернизированную РЛС "Кольчуга".

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.