К концу декабря армия получит еще целый ряд отечественных беспилотников "Spectator"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов.

"Военные получили этот беспилотник в конце ноября, провели по нему испытания. Рабочая техника в Вооруженные силы Украины передана. В течение декабря будут передан еще целый ряд. До конца этого года предприятие полностью выполнит заказ, который военные поставили в апреле", - сказал он.

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Романов подчеркнул, что количество поставленных в ноябре беспилотников – это засекреченная информация.

По его словам, в настоящее время предприятия "Укроборонпрома" ведет работу над тем, чтобы армия имела возможность заказать беспилотники отечественного производства всех типов.

Гендиректор отметил, что существуют три вида беспилотных летательных аппаратов: поля боя (радиус действия – 5-7 км, продолжительность полета - около 1 часа), оперативно-тактический (радиус действия – до 50 км, продолжительность полета - около 3 часов), стратегический (радиус действия – около 1 тыс. км, продолжительность полета – около суток, имеет способность выполнять боевые задачи).

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"Мы ведем работу по всем направлениям", - подчеркнул Романов.

В свою очередь, заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по производству и авиастроению Юрий Пащенко добавил, что над проектированием оперативно-тактического беспилотного летательного аппарата сейчас работает КБ "Антонов".

"Мы рассчитываем на то, что все-таки Вооруженные силы Украины на 2016 год такой заказ откроют. Пока это делается инициативно, за средства коллектива КБ "Антонов", - сказал Пащенко.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.